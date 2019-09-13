عشرات الاصابات بين الفلسطينيين باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرات العودة شرق غزة

أصيب 30 شخصا بينهم 15 بالرصاص الحي من قبل العدو الإسرائيلي خلال الاعتداء على مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة المحاصر، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وذكرت الوزارة ان “الطواقم الطبية تعاملت مع 30 اصابة مختلفة منها 15 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال الاعتداء على مسيرة العودة”.

بدورها قالت مصادر فلسطينية إن “جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة صوب عدد من المشاركين في مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة”.

وأشارت المصادر الى ان “المتظاهرين وصلوا الى خمسة نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الرابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم جمعة فلنشطب أوسلو من تاريخنا”، وتابعت “انتشر العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي قبالة مخيمات العودة فيما شوهدت اليات عسكرية قريبة من المكان”.

المصدر: وكالة معاً