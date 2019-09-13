#وزارة_الصحة_الفلسطينية: 30 جريحًا بينهم 15 بالرصاص الحي من قبل العدو الإسرائيلي خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 20:28

#وزارة_الصحة_الفلسطينية: 30 جريحًا بينهم 15 بالرصاص الحي من قبل العدو الإسرائيلي خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع #غزة

منذ 2 ساعة 13 September، 2019
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