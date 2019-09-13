الحريري من مؤتمر الاقتصاد الرقمي: نحتاج إلى تغيير طريقة عملنا فالقوانين يجب تحديثها والوزارات تحتاج الى تعديل

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من مؤتمر الاقتصاد الرقمي أن “هناك فريقا قويا يعمل على تحويل اقتصاد البلد إلى الاقتصاد الرقمي”، وقال: “في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها حاليا بات الجميع حريصا على العمل بشكل أفضل”.

وأشار إلى أن “الاستثمار في أوجيرو جيد لأنه سيعود بأرباح ويولد فرص عمل”، وقال: “في السنة المقبلة في مثل هذا اليوم، لن يكون هناك انقطاع للكهرباء في لبنان”.

أضاف: “نحتاج إلى تغيير الطريقة التي نعمل بها في لبنان، فالقوانين كلها يجب تحديثها، والوزارات تحتاح الى تعديل”.

وتابع: “علينا أن نتحكم بتوقعاتنا في ما يخص قطاع البترول في لبنان، ووكالات التصنيف بدأت تنظر إلينا على أننا جديون في الاصلاحات التي نقوم بها. ونحن اليوم لدينا فرصة ذهبية.

واعتبر انه “علينا تغيير العقلية التي نعمل بها في لبنان، فنحن لدينا أهم الأفكار والعقول لكننا نغرق أنفسنا بالصراع على كيفية تنفيذها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام