بالصور: مسيرة الثالث عشر من محرّم في النبطية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 13 2019 - 20:28

بالصور: مسيرة الثالث عشر من محرّم في النبطية

منذ 1 ساعة 13 September، 2019
IMG-20190913-WA0060
خبر وصورة - لبنان

IMG-20190913-WA0041 IMG-20190913-WA0042 IMG-20190913-WA0043 IMG-20190913-WA0044 IMG-20190913-WA0045 IMG-20190913-WA0047 IMG-20190913-WA0048 IMG-20190913-WA0049 IMG-20190913-WA0050 IMG-20190913-WA0051 IMG-20190913-WA0052 IMG-20190913-WA0053 IMG-20190913-WA0055 IMG-20190913-WA0056 IMG-20190913-WA0057 IMG-20190913-WA0059  IMG-20190913-WA0061 IMG-20190913-WA0064 IMG-20190913-WA0065 IMG-20190913-WA0066

تصوير الزميل علي شعيب

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة