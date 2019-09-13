حزب الله نظم مسيرة الثالث عشر من محرّم في النبطية

نظّم حزب الله مسيرةَ الثالث عَشر من محرّم في مدينة النبطية، بمشاركة الآلاف من محبّي أهل البيت عليهِم السلام.

المسيرة انطلقت من ساحة المدينة تتقدَمُها الفِرَق الكشفية وحَمَلَة صُوَرِ القادة الشهداء، وبدأت بتجديدِ الوَلاءِ للقائدِ السيد علي الخامِنَئي وبعدَها بتجديدِ القَسَمِ والبيعةِ لسيدِ المقاومةِ والنهجِ الحُسينيِ المقاوم.

وعلى وقعِ اللطمياتِ الحسينيةِ والنداءاتِ الكربلائيةِ جابَتِ المسيرةُ شوارعَ المدينةِ الرئيسَة بمواكبَ متعددة، كما تضمنَت مواكبَ لِحَمَلَةِ المُجَسمات التي تَحكي مشهدياتٍ من واقعةِ الطف.

وفي الختام تحدَثَ رئيس كتلةِ الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، فأكدَ أهميةَ تمسُكِ المقاومةِ شعباً ومجاهدينَ وشهداءَ بالمفاهيمِ العاشورائيةِ التي حققتِ النصرَ وأعزَتِ الأمةَ وحِفظَت سيادةَ الوطنِ .

المصدر: قناة المنار