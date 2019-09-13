الخارجية الإيرانية تدين قرار محكمة كندية بيع المباني الثقافية الإيرانية في كندا وتحذر من إجراءات ردعية لاسترداد حقوقها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 17:22
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الامن العام اللبناني يعلن إحالة العميل عامر الفاخوري الى النيابة العامة العسكرية
الامن العام: نتيجة التحقيق مع الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الاسرائيلي والعمل لصالحه
معلومات المنار: هناك من يعمل في الدولة على تنظيف ملفات ستين عميلا
معلومات المنار: العميل الفاخوري يخضع لتحقيقين متوازيين في المحكمة العسكرية ولدى مخابرات الجيش
معلومات المنار: الضابط الذي رافق العميل الفاخوري الى الامن العام يخضع للتحقيق
الرئيس عون: سنخرج من الوضع الصعب الذي يمر به لبنان لأن لدينا الإرادة والقدرة ولبنان لن يسقط
إصابة شابين برصاص الإحتلال الصهيوني شرق البريج وسط قطاع غزّة
المفوضية الاوروبية: لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 بما في ذلك وضع القدس
وزارة العدل الأميركية تقرر كشف هوية مسؤول سعودي كبير متورط بهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو يعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم
البنك المركزي التركي: بلغ فائض الحساب الجاري لتركيا 1,158 مليار دولار خلال شهر تموز/ يوليو
رئيس الفلبين يدعو مواطنيه إلى إطلاق النار على المسؤولين الذين يطالبونهم برشوة
مقتل 3 اشخاص واغلاق مطارين جراء امطار غزيرة جنوب اسبانيا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
تتقبل قيادة حزب الله وعائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي يوم الجمعة من الساعة 16:00 الى 19:00 في مجمع المجتبى (ع) في السانت تيريز
تتقبل عائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي يومي السبت والاحد في 14 و 15 ايلول في بلدته ياطر
الخارجية الإيرانية تدين قرار محكمة كندية بيع المباني الثقافية الإيرانية في كندا وتحذر من إجراءات ردعية لاسترداد حقوقها
منذ 10 mins
13 September، 2019
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