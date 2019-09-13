الخارجية الإيرانية تدين قرار محكمة كندية بيع المباني الثقافية الإيرانية في كندا وتحذر من إجراءات ردعية لاسترداد حقوقها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 17:22

الخارجية الإيرانية تدين قرار محكمة كندية بيع المباني الثقافية الإيرانية في كندا وتحذر من إجراءات ردعية لاسترداد حقوقها

منذ 10 mins 13 September، 2019
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