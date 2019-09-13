وكالة الأنباء الإماراتية تقول إن 6 جنود إماراتيين قتلوا في حادث تصادم آليات عسكرية دون الإشارة إلى مكان الحادث – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 15:46

وكالة الأنباء الإماراتية تقول إن 6 جنود إماراتيين قتلوا في حادث تصادم آليات عسكرية دون الإشارة إلى مكان الحادث

منذ 29 mins 13 September، 2019
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