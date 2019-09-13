#أردوغان: سنبحث تطورات الوضع في إدلب بما فيها نقاط المراقبة التركية خلال القمة التركية والروسية والإيرانية المزمع عقدها الإثنين المقبل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 15:46

#أردوغان: سنبحث تطورات الوضع في إدلب بما فيها نقاط المراقبة التركية خلال القمة التركية والروسية والإيرانية المزمع عقدها الإثنين المقبل (سبوتنيك)

منذ 41 mins 13 September، 2019
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