وزير الدفاع الايراني يبعث برسالة خطية الى نظيره الهندي

سلم سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى نيودلهي، يوم الجمعة، رسالة خطية بعثها وزير الدفاع الايراني الى نظيره الهندي.

وخلال لقائه مع وزير الدفاع الهندي الجديد راجنات سينغ، قام السفير علي جكني بتسليمه رسالة من وزير الدفاع الايراني، العميد امير حاتمي.

وخلال اللقاء اشار سينغ الى الماضي المشرق في العلاقات التاريخية والودية بين ايران والهند، وبحث مع السفير الايراني مختلف السبل لتنمية التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية.

ورحب الجانب الهندي خلال اللقاء بمقترحات الجانب الايراني لرفع مستوى العلاقات الدفاعية وخاصة في المجالات العلمية والتدريبية وتبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الارهاب والقرصنة البحرية والإسعاف والإنقاذ في مياه منطقة الخليج والمحيط الهندي وتبادل الوفود على مختلف المستويات.

وفي اللقاء، وضمن تقديمه الملحق العسكري الجديد لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في نيودلهي، سلم السفير علي جكني رسالة خطية من العميد امير حاتمي وزير الدفاع الايراني الى نظيره الهندي، وقدم شرحا مختصرا عن القدرات الايرانية في مجال الصناعات الدفاعية اعتمادا على الاكتفاء الذاتي والتخصصات المحلية.

المصدر: وكالة فارس