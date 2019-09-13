#أردوغان: الولايات المتحدة الأميركية لم تبدِ الموقف المطلوب فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 13 2019 - 15:46

#أردوغان: الولايات المتحدة الأميركية لم تبدِ الموقف المطلوب فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة

منذ 42 mins 13 September، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة