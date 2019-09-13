#أردوغان: الولايات المتحدة الأميركية لم تبدِ الموقف المطلوب فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 15:46
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حزب الله ينعى سماحة العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني بعد عمر زاخرٍ بالعطاء والجهاد والتضحيات
حزب الله في نعي الشيخ حسين كوراني: اننا نفتقد أخا كبيرا وعزيزا ومقاوما من الراسخين والثابتين في خط الجهاد والمقاومة
حزب الله: الشيخ حسين كوراني كان منذ الأيام الأولى لانطلاقة حزب الله مشاركاً ومؤسساً وعضواً في الشورى القيادية
حزب الله: الشيخ كوراني كان متصدياً للعديد من المسؤوليات المركزية بمجال دعم المقاومة والمجال الثقافي والتربوي والتبليغي
الامن العام اللبناني يعلن إحالة العميل عامر الفاخوري الى النيابة العامة العسكرية
الامن العام: نتيجة التحقيق مع الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الاسرائيلي والعمل لصالحه
معلومات المنار: هناك من يعمل في الدولة على تنظيف ملفات ستين عميلا
الرئيس بري يدعو الى فتح تحقيق فوري امني وقضائي لمعرفة من يقف وراء دخول العميل الفاخوري الى لبنان عبر مطار بيروت
معلومات المنار: العميل الفاخوري يخضع لتحقيقين متوازيين في المحكمة العسكرية ولدى مخابرات الجيش
معلومات المنار: الضابط الذي رافق العميل الفاخوري الى الامن العام يخضع للتحقيق
الرئيس عون: سنخرج من الوضع الصعب الذي يمر به لبنان لأن لدينا الإرادة والقدرة ولبنان لن يسقط
الاسرى المحررون في الحزب الشيوعي: لا نقبل تحت أي حجة أو ذريعة طائفية كانت أم سياسية أن يتحول فيها العميل إلى بطل
الغزيون يشاركون في الجمعة 74 لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان " فلتشطب أوسلو من تاريخنا"
اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج في غزة
وسائل اعلام اسرائيلية: مصدر أمني رفيع يؤكد أن الجيش الاسرائيلي سيحافظ على مستوى عال من الاستنفار في الجنوب والشمال
معاريف: نتنياهو كان ينوي الاعلان الثلاثاء الماضي عن ضم الضفة "لاسرائيل" لكنه اصطدم باعتراضات رؤساء الاجهزة الامنية
غرينبلات: على الرغم من أنني اعلنت استقالتي الا أنني أحاول أن ابقى قائدا للفريق حتى تدشين "صفقة القرن"
المفوضية الاوروبية: لن نعترف بأي تغيير لحدود 1967 بما في ذلك وضع القدس
لافروف: الحرب في سوريا انتهت وهي تعود رويدا رويدا الى الحياة السلمية الطبيعية
وكالة ابناء الامارات: الجيش اليمني يعلن مقتل 6 من جنوده في حادث تصادم آليات عسكرية في أرض العمليات
وزارة العدل الأميركية تقرر كشف هوية مسؤول سعودي كبير متورط بهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر
رئيس الاركان الايراني محمد باقري يزور قاعدة شغهاي العسكرية البحرية خلال زيارته الصين
رئيس الاركان الايراني: قدراتنا الصاروخية مكرسة للدفاع عن النفس
الكونغرس يأمر زلماي خليل زاد بالإدلاء بشهادته بشأن حجب معلومات عنه تتعلق بالمفاوضات مع طالبان
رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو يعلن استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم
البنك المركزي التركي: بلغ فائض الحساب الجاري لتركيا 1,158 مليار دولار خلال شهر تموز/ يوليو
رئيس الفلبين يدعو مواطنيه إلى إطلاق النار على المسؤولين الذين يطالبونهم برشوة
مقتل 3 اشخاص واغلاق مطارين جراء امطار غزيرة جنوب اسبانيا
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
تتقبل قيادة حزب الله وعائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي يوم الجمعة من الساعة 16:00 الى 19:00 في مجمع المجتبى (ع) في السانت تيريز
تتقبل عائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي يومي السبت والاحد في 14 و 15 ايلول في بلدته ياطر
#أردوغان: الولايات المتحدة الأميركية لم تبدِ الموقف المطلوب فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة
منذ 42 mins
13 September، 2019
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