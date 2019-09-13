#أردوغان: من المحتمل أن أجرى لقاء ثنائي مع ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 15:46

#أردوغان: من المحتمل أن أجرى لقاء ثنائي مع ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبوتنيك)

منذ 43 mins 13 September، 2019
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