الوزير خليل: موازنة المواطنة والمواطن تعزز نهج الشفافية

أكد وزير المالية علي حسن خليل “أهمية إنجاز موازنة المواطنة والمواطن للسنة الثانية على التوالي لما لها من أثر على تعميم الثقافة المالية العامة، من خلال الصيغة المبسطة التي تتسم بها هذه الموازنة حيال مشاريع القوانين وقوانين الموازنات، والتي تهدف الى تسهيل وصول المواطنات والمواطنين إلى معلومات باعتبارها حقا دستوريا”.

وأوضح أن “أهمية هذه الموازنة أنها تعزز نهج الشفافية في المجتمع”، مشيرا إلى أن “الحكومات حول العالم مسؤولة عن سياساتها العامة وخياراتها المالية بعد قدرة مواطنيها على مساءلتها”.

كلام خليل جاء خلال لقائه فريق عمل موازنة المواطنة والمواطن في المعهد المالي في الوزارة “معهد باسل فليحان” إلى جانب رؤساء المصالح المعنية بالموازنة، حيث نوه ب”العمل على إصدار هذه الموازنة التي تساعد على التعرف على محتوى قانون الموازنة وقراءة أرقامها وتحليلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام