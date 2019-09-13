العراق يعلن رفضه لتصريحات نتنياهو ورفضه لسياسة القضم الصهيونية

أعلن العراق رفضه لتصريحات حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوضع اليد على الضفة الغربية وغور الاردن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان”يُؤكّد العراق رفضه القاطع لما صرّح به بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الكيان الصهيونيّ من اعتزامه ضمّ غور الأردن، وشمال البحر الميت إلى دولة الكيان الغاصب؛ وما تسبّب به من موجة غضب عارمة عربيا وإسلامياً وعالميا”.

وأضاف “هو فيما نراه دعاية انتخابيّة عدوانيّة وسياسة استيطانية عنصرية مبرمجة قائمة على سلب حقوق الشعب الفلسطينيّ، وخطوة احتلاليّة بالغة الخُطُورة تجاه فلسطين؛ ولتأجيج الصراع، في المنطقة برُمّتها يُفترَض أن يُقابلها ردّ فعل عربيّ وعالميّ لمناهضتها”.

وتابع الصحاف “في هذا السياق يُشدّد العراق على أهمّية توفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطينيّ، والأراضي الفلسطينيّة من سياسة القضم التي تقوم بها إسرائيل بالقوة، وبذل جهد حقيقيّ، وعمليّ ومسؤول على المُستويات كافة للتصدّي لما يقوم به الكيان الصهيونيّ، الذي ينتهك مُتعمّداً القانون الدوليّ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مراراً وتكراراً بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338”.

المصدر: الفرات نيوز