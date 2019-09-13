استشهاد طفلة يمنية متأثرة بجراحها في صعدة

استشهدت الطفلة سعيدة حسين متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء قصف مدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وكانت الطفلة قد أصيبت، أمس الخميس، بجروح خطيرة في الرأس جراء قصف مدفعي سعودي استهدف منزل المواطن حسين عذاب (والد الطفلة) في المديرية، كما تسبب القصف في تضرر عدد من المنازل المجاورة، ونفوق عدد من المواشي.

وكانت قد أصيبت امرأتان وطفلة ورجل، أمس الخميس، جراء غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي وقصف صاروخي ومدفعي على المديريات الحدودية بمحافظة صعدة.

المصدر: المسيرة نت