الامن العام: نتيجة التحقيق مع الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الاسرائيلي والعمل لصالحه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 12:30

الامن العام: نتيجة التحقيق مع الفاخوري اعترف بتعامله مع العدو الاسرائيلي والعمل لصالحه

منذ 10 mins 13 September، 2019
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