طقس نهاية الاسبوع يتحول تدريجياً الى ماطر مع إحتمال برق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت غائماً جزئياً يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الشمالية، ويتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق ليل السبت/الأحد.

– الحالة العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد السبت، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي جنوب غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم.

– السبت: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في المناطق الشمالية، ويتوقع حدوث برق ورعد بشكل متفرق ليل السبت/الأحد.

– الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات كما يتوقع حدوث برق ورعد في الفترة الصباحية، وتنحسر الأمطار اعتبارا من المساء.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 21 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 16 الى 30 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية