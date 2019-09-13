شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً فلسطينياً 16 عاما من شعفاط بزعم القاء زجاجة حارقة تجاه عناصر الدورية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 12:32
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للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لكفالة أيتام الشهداء تستقبل مؤسسة الشهيد الخيرية تبرعاتكم على الرقم 70129100 أو عبر فروع القرض الحسن رقم الحساب 81425
تتقبل قيادة حزب الله وعائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي يوم الجمعة من الساعة 16:00 الى 19:00 في مجمع المجتبى (ع) في السانت تيريز
كما تتقبل عائلة الراحل العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني التعازي يومي السبت والاحد في 14 و 15 ايلول في بلدته ياطر
شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً فلسطينياً 16 عاما من شعفاط بزعم القاء زجاجة حارقة تجاه عناصر الدورية
منذ 1 ساعة
13 September، 2019
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