شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً فلسطينياً 16 عاما من شعفاط بزعم القاء زجاجة حارقة تجاه عناصر الدورية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 12:32

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شاباً فلسطينياً 16 عاما من شعفاط بزعم القاء زجاجة حارقة تجاه عناصر الدورية

منذ 1 ساعة 13 September، 2019
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