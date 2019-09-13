تنسيقيات المسلحين: إصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أعدّها مسلحون مجهولون في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً بريف حلب الشمالي الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 12:32

تنسيقيات المسلحين: إصابة عدد من الأشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة أعدّها مسلحون مجهولون في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً بريف حلب الشمالي الغربي

منذ 1 ساعة 13 September، 2019
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