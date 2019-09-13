تحذير من إعصار مداري في جزر الباهاما

حذر المركز الوطني الأميركي للأعاصير من أن إعصارا مداريا قد يجتاح شمال غرب جزر الباهاما خلال الأيام المقبلة، ويحتمل أن يجلب مزيدا من الأمطار والرياح إلى الجزر التي دمرها بالفعل الإعصار دوريان.

وأصدر مركز الأعاصير، ومقره في ميامي، تحذيرا من إعصار مداري شمل جزر أباكو وغراند باهاما، مؤكدا انه “قد يتحول إلى منخفض مداري أو عاصفة قبل الوصول لليابسة في وقت مبكر اليوم “.

واجتاح الإعصار دوريان الباهاما في الأول من أيلول كإعصار من الفئة الخامسة، وكان أحد أشد أعاصير المحيط الأطلسي التي اجتاحت اليابسة، وصاحبت الإعصار رياح بلغت سرعتها 298 كيلومترا في الساعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية