وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان: الانضمام الى الاتحاد الاقتصادي الاوراسي يعد فرصة قيمة للبلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 10:52

وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان: الانضمام الى الاتحاد الاقتصادي الاوراسي يعد فرصة قيمة للبلاد

منذ 6 mins 13 September، 2019
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