روسيا ترصد 37 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وتركيا 25 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، في نشرتها على موقعها الرسمي بشأن الوضع في سوريا، بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 37 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات، حلب (11) واللاذقية (11) إدلب (10) وحماه (5)، بينما رصد الجانب التركي 25 خرقا، وذلك في محافظات، إدلب (13) وحماه (9) وحلب (2) واللاذقية (1). وأشارت النشرة إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين قام خلال 24 ساعة الماضية، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها، إيصال 500 سلة غذائية، بلغ إجمالي وزنها حوالي 2.475 طن إلى سكان قرية أم حوش بريف حلب.

وبشكل عام تم تنفيذ 2203 عملية إنسانية. وبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3589.0085 طن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية