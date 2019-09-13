مكتب إعلام الأسرى :28 أسيرًا في سجون العدو الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اثر أجهزة التشويش المسرطنة بينهم 4 أسرى مضربون عن الماء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 10:52

مكتب إعلام الأسرى :28 أسيرًا في سجون العدو الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اثر أجهزة التشويش المسرطنة بينهم 4 أسرى مضربون عن الماء

منذ 10 mins 13 September، 2019
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