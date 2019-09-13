الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تدعو الجماهير الفلسطينية للمشاركة اليوم في جمعة فلتشطب “أوسلو” من تاريخنا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 10:50

الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة تدعو الجماهير الفلسطينية للمشاركة اليوم في جمعة فلتشطب “أوسلو” من تاريخنا

منذ 12 mins 13 September، 2019
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