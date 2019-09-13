اللواء باقري يزور قاعدة شنغهاي البحرية

زار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري صباح الجمعة، قاعدة شنغهاي البحرية في الصين. واستقبل قائد قاعدة شنغهاي البحرية العقيد “يائو” والموظفين العاملين في هذه القاعدة العسكرية اللواء باقري والوفد المرافق له. ووصل رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية فجر الاربعاء الى العاصمة الصينية بكين على رأس رفد عسكري رفيع المستوى تلبية لدعوة من رئيس اركان الجيش الصيني.

وكان في استقبال اللواء باقري في مطار بكين عدداً من كبار المسؤولين العسكريين الصينيين والسفير الايراني محمد كشاورز والدبلوماسيين الايرانيين المعتمدين في الصين. وتهدف زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية الى اجراء محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين الصينيين ودراسة تطورات المنطقة وتعزيز العلاقات الدفاعية وتطوير التعاون الثنائي.

المصدر: ارنا