قوى الأمن الداخلي: ضبط 1051 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 09:06

قوى الأمن الداخلي: ضبط 1051 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار

منذ 42 mins 13 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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