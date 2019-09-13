غرفة التحكم المروري: سقوط 26 جريحاً في 20 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 09:08

غرفة التحكم المروري: سقوط 26 جريحاً في 20 حادثاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 13 September، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

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