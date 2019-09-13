ترامب: موقفي تجاه فنزويلا أكثر شدة من مواقف بولتون

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن مواقفه تجاه فنزويلا وكوبا كانت أكثر شدة من مواقف مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون.

وذكر السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ماركو روبيو، في تغريدة على “تويتر” أنه بحث مع الرئيس ترامب موضوع فنزويلا، وأنه استنتج من هذا اللقاء أن التغييرات في السياسات الأمريكية تجاه فنزويلا “لن تكون باتجاه الموقف الأضعف”.

وأعاد ترامب نشر تغريدة السيناتور وعلق عليها قائلا: “في الحقيقة، كانت آرائي بشأن فنزويلا، وخاصة كوبا، أكثر شدة بكثير من آراء جون بولتون. وهو كان يعيقني!”.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه أقال بولتون بسبب ارتكابه “أخطاء” بشأن عدد من القضايا الدولية، بما فيها فنزويلا.

يذكر أن جون بولتون كان يعتبر من السياسيين الأكثر شدة تجاه الدول مثل إيران وفنزويلا وكوبا وغيرها، داخل الإدارة الأمريكية، ويعتقد بأنه كان من بين صناع الاستراتيجية الأمريكية تجاهها، وبادر إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

المصدر: وكالات