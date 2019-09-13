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September 13 2019 - 05:34

الجزائر: إيداع أحد الوجوه البارزة في الاحتجاجات الحبس المؤقت

منذ 52 mins 13 September، 2019
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الجزائر - عربي وإقليمي

أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة في مدينة تيبازة الجزائرية، اليوم الخميس، بإيداع الناشط السياسي كريم طابو، الحبس المؤقت.

ومثل طابو في وقت سابق اليوم أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة، وذلك بعد إيقافه أمام منزله أمس الأربعاء.

وأكدت وسائل إعلام جزائرية أن طابو موقوف بحكم المادة 75 من قانون العقوبات بتهمة “إضعاف معنويات الجيش”.

ونشر مصطفى بوشاشي، محامي طابو، أمس الأربعاء، مقطع فيديو أعلن فيه خبر “توقيف كريم طابو من قبل رجال أمن بالزي المدني، واقتياده لجهة مجهولة دون تحديد أسباب التوقيف”.

ونددت أحزاب وشخصيات سياسية عدة باعتقال طابو، الذي يشغل أيضا منصب المنسق الوطني لحزب “الاتحاد الاجتماعي الديمقراطي”، قيد التأسيس.

ويعتبر طابو من الشخصيات السياسية التي برزت بشكل لافت أثناء الاحتجاجات التي تعرفها الجزائر منذ 22 فبراير المنصرم، حيث يرى المتعاطفون معه أنه يشكل أحد البدائل من الجيل الشاب لنظام بوتفليقة ورموزه.

المصدر: وكالات

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