الخارجية الروسية تعلن موعد زيارة لافروف إلى العراق

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل إلى العراق يومي 7 و8 أكتوبر المقبل.

وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، الخميس: “وخلال الزيارة، سيجتمع لافروف مع قيادة البلاد في بغداد، وكذلك مع قيادة إقليم كردستان العراق في أربيل”.

وأكدت المتحدثة أن الطرفين سيتبادلان خلال الزيارة الآراء حول الجوانب المحورية للأجندة الشرق أوسطية، مع التركيز على الوضع في العراق وسوريا ومنطقة الخليج، كما سيبحثان الوضع المحيط بإيران والتطورات في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت زاخاروفا أن اهتماما خاصا سيولى لتطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار التطرف الديني، كما أن “الأولوية ستمنح أيضا لبحث آفاق تعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والعراق وتطويرها الشامل، بما في ذلك التعاون في مجال الوقود والطاقة والمجال الإنساني”.

المصدر: وكالات