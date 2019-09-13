السيسي يبحث مع رئيس “روس أتوم” استعدادات بناء محطة “الضبعة”

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة يوم الخميس، مع رئيس مؤسسة “روس أتوم”، أليكسي ليخاتشوف، سير العمل في التحضير لتشييد المحطة الكهروذرية في الضبعة بمصر.

ووفقا لديوان رئاسة الجمهورية، فقد أكد السيسي خلال اللقاء سعي بلاده لمواصلة التعاون مع روسيا في مجال تشييد المحطة المذكورة.

من جانبه، قال رئيس الشركة الروسية، إن “المشروع سيصبح رمزا جديدا للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا”.

وأكد أن شركته ستستخدم كل الإمكانيات المتوفرة لديها لتنفيذ المشروع بشكل كامل، “وفي أقرب وقت ممكن ستنجز العمل التحضيري قبل بدء البناء”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اطلع الرئيس السيسي على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية، خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء المصري ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد خلال الاجتماع على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلا عن تنويع مزيج الطاقة.

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.

وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء محطة الطاقة النووية الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى منها في عام 2026.

المصدر: وكالات