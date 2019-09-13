تركيا: تبرئة 5 صحفيين من جريدة معارضة أدينوا سابقا بدعم الإرهاب

قضت محكمة الاستئناف العليا في تركيا بتبرئة 5 صحفيين سابقين في جريدة “جمهورييت” المعارضة، والإفراج عنهم بعد إدانتهم بتهمة دعم الإرهاب.

ويشمل قرار المحكمة الصحفيين موسى كارت وغوراي أوز ومصطفى كمال غونغر وهاكان كار وأوندير تشيليك، وكانوا جميعهم يقضون محكميتهم في السجن.

والمدانون الخمسة كانوا بين 15 موظفا سابقا في “جمهورييت” أصدرت المحكمة في أبريل 2018 أحكاما بالسجن بحقهم، تتراوح مدتها بين 2.5 سنة و8 سنوات، ورفضت محاكم ابتدائية طلب الاستئناف الذي تقدموا به في وقت سابق من العام الجاري.

واتهم الصحفيون بدعم تنظيمات تعتبرها تركيا إرهابية في مقالاتهم، وبينها حزب العمال الكردستاني و”جبهة التحرير الشعبية الثورية” وحركة “فيتو” التابعة للمعارض، فتح الله غولن، المتهمة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأثارت قضية “جمهورييت” جدلا في المجتمع بشأن حرية الصحافة والحريات المدنية في تركيا.

المصدر: وكالات