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September 13 2019 - 01:36

الأمم المتحدة تضع خطة عمل لحماية المواقع الدينية

منذ 1 ساعة 13 September، 2019
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أخبار دولية - الأمم المتحدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، أن المنظمة الدولية وضعت خطة عمل لحماية المواقع الدينية في العالم.

وقال غوتيريش للصحفيين: “نعلم جميعا أن عالمنا يواجه زيادة في معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين وزيادة في الهجمات على المسيحيين”​​​.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: “مرة أخرى، أدين بشدة هذه الهجمات. يجب أن تكون الأماكن الدينية مخصصة للصلاة وليس للحرب”.

يذكر أن الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة تحتوي على توصيات ملموسة بشأن دعم الدول في ضمان الأمن في الأماكن المقدسة.

المصدر: وكالات

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