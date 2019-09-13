واشنطن تعتبر استعداد بيونغ يانغ لاستئناف المفاوضات “إشارة مشجعة” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2019 - 01:36

واشنطن تعتبر استعداد بيونغ يانغ لاستئناف المفاوضات “إشارة مشجعة”

منذ 56 mins 13 September، 2019
أخبار موقع المنار

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