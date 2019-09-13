حزب الله يعزّي بوفاة العلامة الشيخ حسين كوراني: فقدنا أخا كبيرا وعزيزا ومقاوما من الراسخين والثابتين في خط الجهاد والمقاومة

اصدر حزب الله البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

” الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ”.

بعد عمر زاخرٍ بالعطاء والجهاد والتضحيات، انتقل الى رحمة الله تعالى سماحة العلامة المجاهد الشيخ حسين كوراني الذي كان منذ الأيام الأولى لانطلاقة حزب الله مشاركاً ومؤسساً وعضواً في الشورى القيادية و متصدياً للعديد من المسؤوليات المركزية في مجال دعم المقاومة الاسلامية وفي المجال الثقافي والتربوي والتبليغي.

اننا في حزب الله اذ نفتقد أخا كبيرا وعزيزا ومقاوما من الراسخين والثابتين في خط الجهاد والمقاومة فإننا نتقدم من عائلته الشريفة فرداً فرداً ومن جميع المؤمنين بأحر التعازي واصدق مشاعر المواساة، ونسأل الله تعالى ان يمن عليه بالرحمة والرضوان وان يحشره مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار والشهداء الأبرار.

المصدر: حزب الله