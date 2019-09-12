قوى الامن : تدابير سير غدا في النبطية لمناسبة المسيرة العاشورائية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي: ” حوالي الساعة 16,00 من تاريخ 13/9/2019 ستنظم مسيرة راجلة في شوارع مدينة النبطية قادمة من القرى المجاورة، بحيث تنتهي باحياء مجالس عاشوراء في النادي الحسيني، وسيحضر هذه المجالس عدد كبير من المواطنين، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

أ – منع وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 8,00 من تاريخ 13/9/2019 في شوارع مرجعيون والصباح وفقيه والسراي ، وفي النقاط التالية: تمثال الصباح، دار المعلمين، حي المسلخ، مفرق المدرسة الانجيلية، تقاطع شارع فقيه، حي البياض، محيط نادي الحسيني، مثلث بئر القنديل، استراحة نانا.

ب – كما سيتم منع مرور السير وتحويله اعتبارا من الساعة 12,00 من التاريخ المذكور وفقا لما يلي:

– من مفرق نادي الشقيف وتحويل السير باتجاه النبطية الفوقا (الطريق الجديد).

– من مفرق المدرسة الانجيلية وتحويل السير باتجاه المسلخ او حي المسيحية.

– زبدين بالقرب من مفرق كامل يوسف جابر وتحويل السير باتجاه بلدة شوكين.

– من دوار كفرمان وتحويل السير باتجاه جادة الرئيس نبيه بري.

– من مفرق كفرجوز قرب السبوت مول باتجاه دوار كفرجوز.

على المواطنين الذين لا يقصدون مدينة النبطية تحويل سير سياراتهم عبر مفرق زفتا/النمرية وبالعكس، و مفرق كفرجوز / تول وبالعكس، ومفرق شوكين/ زبدين وبالعكس، مفرق ميفدون/ زوطر / كفرتبنيت وبالعكس، من مفرق كفرمان باتجاه دار المعلمين للقاصدين بلدات النبطية الفوقا وكفرتبنيت، ومن مفرق الزفاتة للمتوجهين من منطقتي مرجعون وحاصبيا باتجاه الزهراني.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بإرشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي المكلفين تنفيذ هذه المهمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام