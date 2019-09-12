قوى الامن : توقيف شخصين ازالا قطعة حديدية من درابزين الكورنيش البحري المنارة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي: “بعد تداول مقال على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول إقدام شخص على سرقة قطعة حديدية من فاصل حديدي “درابزين” الكورنيش البحري / المنارة.

وبعد المتابعة من قبل فصيلة راس بيروت في وحدة شرطة بيروت، جرى تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

-م. خ. (مواليد عام 1989، لبناني)

وبعد استدعائه وبالتحقيق معه اعترف بأنه أقدم على إزالة القطعة الحديدية بتاريخ 29/8/2019 وذلك بسبب صعوبة نزوله ونزول الآخرين إلى البحر، كما صرح بأن صديقه أقدم على إعطائه القطعة بعد رميها على الشاطئ ويدعى:

– ع. س. (مواليد عام 1986، لبناني)

اوقفا بجرم تخريب أملاك عامة بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام