القضاء العسكري يصدر مذكرة توقيف بحق العميل #عامر_الياس_فاخوري وسيحال غدا الى المحكمة العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 21:08
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القضاء العسكري اللبناني أمر بتوقيف العميل عامر الياس الفاخوري وسيحال الجمعة الى المحكمة العسكرية
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وزيرة الداخلية ريا الحسن تعلن فوز المرشح حسن عزالدين بالتزكية عن المقعد الشاغر في صور
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الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر أن ضم غور الأردن للكيان الاسرائيلي سيكون انتهاكا خطيرا
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قوات العدو الاسرائيلي تعتقل مجموعة من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة
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قائد حرس الثورة الاسلامية: لن نسمح بأن يتعرض الشعب الايراني لأدنى معاناة ولن نخضع لإرادة العدو مهما كانت الظروف
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: أعتقد أن إيران تمتلك طاقات مذهلة ونحن لا نبحث عن تغيير النظام هناك
الرئيس الأميركي: جون بولتون تسبب بكارثة في التعامل مع ملفي كوريا الشمالية وفنزويلا
رويترز: أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي يتحدون ترامب ويضغطون على السعودية بخصوص اليمن
اللواء 26 بالحشد الشعبي يسقط طائرة مسيرة حاولت استهداف الجيش العراقي في ديالى
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمعات جنود العدوان السعودي ـ الأميركي في موقع مشعل وقبالة جبل قيس
مصدر يمني: شهداء وجرحى في غارات للعدوان السعودي الأميركي على مديريتي شدا ورزاح في صعدة
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: أتعهد بأن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد بدون اتفاق في 31 تشرين الاول
جونسون: الحكومة تسرع بشكل هائل استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق منذ الوثائق التي اعدت في 2 آب
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: وزير الخارجية سيرغي لافروف سيقوم بزيارة عمل الى العراق يومي 7و8 تشرين الاول المقبل
حكومة جزر الباهاماس تدرج نحو 2500 شخص في قائمة المفقودين جراء الإعصار "دوريان"
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
القضاء العسكري يصدر مذكرة توقيف بحق العميل #عامر_الياس_فاخوري وسيحال غدا الى المحكمة العسكرية
منذ 3 ساعة
12 September، 2019
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