القضاء العسكري يصدر مذكرة توقيف بحق العميل #عامر_الياس_فاخوري وسيحال غدا الى المحكمة العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 21:08

القضاء العسكري يصدر مذكرة توقيف بحق العميل #عامر_الياس_فاخوري وسيحال غدا الى المحكمة العسكرية

منذ 3 ساعة 12 September، 2019
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