قائد شرطة الأنبار: ضربنا داعش في عمق الصحراء بفضل التنسيق مع الحشد الشعبي

أشاد قائد شرطة محافظة الأنبار الفريق هادي رزيج، الخميس، بالتنسيق العالي بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية، مؤكدا من أن نتائج ذلك التنسيق كان ضرب تنظيم “داعش” الإرهابي في عمق الصحراء.

وقال رزيج في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” على هامش المؤتمر الأمني بين الحشد الشعبي والجيش العراقي الذي عقد، اليوم، إن “هناك تنسيقا عالي المستوى بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية وبفضل هذا التنسيق نجحت الخطط الأمنية وتمكنا من ضرب داعش في عمق الصحراء”.

وأكد رزيج، “وجود تنسيق عالي المستوى مع كافة قيادات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار”، لافتا إلى “أننا نعمل كفريق واحد لحماية العراق”.

المصدر: اعلام الحشد الشعبي