مؤتمر أمني بين الحشد الشعبي والجيش العراقي

عقدت قيادات الحشد الشعبي والجيش، الخميس، مؤتمرا أمنيا في مقر قيادة القوات البرية لبحث وتطوير التنسيق المشترك بين مختلف القطعات الأمنية للقضاء على فلول “داعش” بشكل نهائي.

وقال رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، إنه “تم عقد اجتماع بين الحشد الشعبي والعمليات المشتركة بهدف تنمية وتطوير التعاون والعمل المشترك بين قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة لنخلق دائما فريقا واحدا”.

وأضاف الغانمي، أن “هذه القوات قاتلت معا في عمليات التحرير واليوم تقاتل معا للقضاء على داعش بشكل نهائي”، لافتا إلى أنه “لاحظ بنفسه التنسيق العالي بين الحشد الشعبي والقوات الامنية وهم يفترشون الصحراء لصيد الدواعش”.

المصدر: اعلام الحشد الشعبي