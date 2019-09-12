بناء على طلب العراق…الجامعة العربية تدين اعتداءات العدو الصهيوني بالطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الخميس، أن الجامعة العربية اعتمدت بالإجماع قراراً عراقياً يدين اعتداءات العدو الصهيوني بالطائرات المسيرة على بعض الدول.

وقالت الوزارة في بيان،إن “المجلس الجامعة العربية في الدورة ١٥٢ العادبيية على المستوى الوزاري يعتمد بالإجماع قراراً عراقياً يدين اعتداءات الكيان الصهيوني بالطائرات المسيرة على بعض الدول العربية”.

وأضافت الوزارة، أن “القرار يدعم جميع الخطوات واجراءات الحفاظ على السيادة الوطنية للدول، ويطلب من العضو العربي في مجلس الامن والمجموعة العربية في الامم المتحدة التحرك والدعم لتنفيذ القرار”.

المصدر: السومرية نيوز