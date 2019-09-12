مجلس علماء فلسطين ندد بمحاولة نتنياهو ضم غور الاردن وأجزاء من الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 18:36

مجلس علماء فلسطين ندد بمحاولة نتنياهو ضم غور الاردن وأجزاء من الضفة الغربية

منذ 2 ساعة 12 September، 2019
الشيخ محمد صالح موعد
رئيس الهيئة الإستشارية لمجلس علماء فلسطين في لبنان الشيخ محمد صالح الموعد
لبنان

رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان الشيخ الدكتور محمد الموعد، في تصريح باسم المجلس، بـ”ما قام به رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو بإعلانه ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية الى كيانه الغاصب، على أنقاض دعايته الإنتخابية بعد فشله الذريع أمام صلابة المقاومة في لبنان وفلسطين ومحورها في المنطقة”.

واكد ان “نتنياهو ما كان ليتجرأ على هذه الجريمة لولا الضوء الأخضر الاميركي، ومباركة بعض الأنظمة العربية المطبعة على حساب العروبة وحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

ولفت الى أن “هذا العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة لذلك لجم وأصبح هشا أمام مجابهة وعزيمة وقوة وإرادة وضربات المقاومة، فكانت المعادلة الصاروخ بالصاروخ والموقع بالموقع”، مؤكدا ايضا أن “موقف محور المقاومة الداعم لفلسطين ووحدة الصف والموقف الفلسطيني كفيلان ان يوقفا هذا القرار الجائر ومنع تنفيذه، كما كان الموقف موحدا أمام قرار ترامب الظالم بضم القدس وجعلها عاصمة لهذا الكيان المحتل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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