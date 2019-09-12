لقاء في هذه الأثناء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في وزارة المالية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 18:36
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لقاء في هذه الأثناء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في وزارة المالية
منذ 1 ساعة
12 September، 2019
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