محكمة فرنسية تحكم على ابنة الملك السعودي بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ

أصدرت محكمة فرنسية الخميس حكما بسجن حصة بنت الملك السعودي سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن وُجدت مذنبة في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.

وحوكمت ابنة الملك السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016.

وكان الادعاء الفرنسي طلب في وقت سابق إصدار حكم بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الحارس الشخصي للأميرة السعودية وأن يدفع معها غرامة قدرها الإجمالي 5 آلاف يورو.

وصدر أمر اعتقال دولي بحق حصة، وهي أخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

المصدر: روسيا اليوم