ريابكوف: الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي العالمي مستمر في التدهور

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي العالمي مستمر في التدهور. وحذر من “وجود خطر نشوب حرب نووية”.

وقل ريابكوف خلال ندوة أمنية في موسكو الخميس “لا يزال الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي يتدهور وللأسف هذه حقيقة غير قابلة للنقاش وتتزايد المخاطر أيضا”، وتابع “هناك خطر نشوب حرب نووية، حتى ولو لم يكن لدى أحد نية لخوض نزاع نووي”.

وأضاف ريابكوف “نشهد ديناميكيات سلبية خلال العام الأخير بشكل خاص حيث تصبح تصرفات زملائنا في الغرب أكثر انفعالية وفي بعض الأحيان عدوانية للغاية”، وأشار إلى أن “الشركاء الغربيين يعرقلون عمل قنوات الحوار ويواصلون تقويض هيكل الرقابة على التسلح”.

وشدد ريابكوف على أن “الولايات المتحدة تواصل تكتيك المماطلة في مسألة تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت، ولا تبدي استعدادا لبحث المشاكل المتعلقة بها بشكل جوهري”، وعبر عن “قلق روسيا إزاء الوضع المحيط بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”، مؤكدا أن “موسكو على علم بأن واشنطن تبقي مواقعها للاختبارات النووية في حالة جهوزية استعدادا لاحتمال استئناف التجارب”.

المصدر: روسيا اليوم