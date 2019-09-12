“الوكالة الوطنية للاعلام”: انتهاء جلسة مجلس الوزراء واقرار التعيينات القضائية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 15:50

“الوكالة الوطنية للاعلام”: انتهاء جلسة مجلس الوزراء واقرار التعيينات القضائية

منذ 36 mins 12 September، 2019
أخبار موقع المنار

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