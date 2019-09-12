الأردن يدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف من إعلان نتنياهو فرض سيادة كيانه على مساحات من الضفة

شدد وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته موقفا واضحا وصريحا لإدانة إعلان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض ما أسماه “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأْردن وشمال البحر الميت، وذلك خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اليوم في عمان. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية فقد “التقى الصفدي اليوم سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، المعتمدين لدى المملكة للتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع ضد إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأْردن وشمال البحر الميت”.

وشدد الصفدي، على “ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته موقفا واضحا وصريحا لإدانة الإعلان ورفضه خرقا فاضحا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”. ووضع الصفدي، ممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن في المملكة في صورة “التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة”. وقال إن “الإعلان إن نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا وعنفا سيهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها”.

وحث الصفدي، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تنفيذ الإعلان ومواجهة الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، حماية للقانون الدولي ولحق شعوب المنطقة جميعها العيش بأمن وسلام. وشدد الصفدي، أيضا على “ضرورة التحرك لإطلاق جهد حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلا وحيد لتحقيق السلام”، حسب قوله.

كما أكد الصفدي على أن “هذا الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى لكل ما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية