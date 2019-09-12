الشيخ قبلان دان اعلان العدو ضم اراض في غور الاردن ودعا لوقف التطبيع وتصعيد المقاومة

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان “إعلان رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الغاصب عزمه على ضم أراض فلسطينية في غور الاردن والضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني، في عدوان جديد يكشف عن تمادي الغطرسة الاسرائيلية في توسيع دائرة الاستيطان”.

وقال: “نطالب الفلسطينيين وكل احرار العالم بالتحرك الفاعل والجاد وتصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال بما يلجم اسرائيل عن المضي في عدوانها”، محملا “المجتمع الدولي تبعات القرار الصهيوني الذي ينذر بتصعيد”، ودعا “قادة العرب والمسلمين الى ان يتصدوا لفسادها واجرامها ويقطعوا كل اشكال التطبيع معها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام