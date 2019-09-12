الشيخ قبلان دان اعلان العدو ضم اراض في غور الاردن ودعا لوقف التطبيع وتصعيد المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 15:50

الشيخ قبلان دان اعلان العدو ضم اراض في غور الاردن ودعا لوقف التطبيع وتصعيد المقاومة

منذ 43 mins 12 September، 2019
الشيخ قبلان
لبنان

استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في بيان “إعلان رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الغاصب عزمه على ضم أراض فلسطينية في غور الاردن والضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني، في عدوان جديد يكشف عن تمادي الغطرسة الاسرائيلية في توسيع دائرة الاستيطان”.

وقال: “نطالب الفلسطينيين وكل احرار العالم بالتحرك الفاعل والجاد وتصعيد الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال بما يلجم اسرائيل عن المضي في عدوانها”، محملا “المجتمع الدولي تبعات القرار الصهيوني الذي ينذر بتصعيد”، ودعا “قادة العرب والمسلمين الى ان يتصدوا لفسادها واجرامها ويقطعوا كل اشكال التطبيع معها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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