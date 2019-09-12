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September 12 2019 - 12:44

الاتحاد الأوروبي: خطط نتنياهو بشأن غور الأردن تقوض الآفاق السلمية

منذ 6 mins 12 September، 2019
الاتحاد الاوروبي
أخبار دولية - دول اوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس، أن خطط العدو الاسرائيلي بشأن غور الأردن، المتعلقة بفرض السيادة، التي هدد بها رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، “يمكن أن تقوض الآفاق السلمية في المنطقة”. وقال مسؤول مفوض في هياكل الاتحاد الأوروبي لوكالة “سبوتنيك”، تعليقاً على هذا الموضوع، إن “الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي تغييرات في الحدود التي كانت موجودة قبل عام 1967، بما في ذلك وفيما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين”.

وأشار إلى أن “سياسة بناء وتوسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض صلاحية قرار إنشاء دولتين واحتمالات إقامة سلام دائم”. هذا وأعلن نتنياهو، منذ يومين، اعتزامه فرض “السيادة الإسرائيلية” على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري؛ كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية

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