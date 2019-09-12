اللواء باقري: مضيق هرمز وبحر عمان ينبغي ان يتمتعا بالأمن لتأمين صادرات الطاقة للعالم وهذا الامن لا تضطلع به الا دول المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2019 - 12:44

اللواء باقري: مضيق هرمز وبحر عمان ينبغي ان يتمتعا بالأمن لتأمين صادرات الطاقة للعالم وهذا الامن لا تضطلع به الا دول المنطقة

منذ 19 mins 12 September، 2019
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