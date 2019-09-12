الغريب استقبل وزير التعاون الانمائي الدنماركي: لعودة آمنة وكريمة للنازحين

عرض وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في مقر الوزارة مع وفد دنماركي برئاسة وزير التعاون الانمائي الدانماركي راسموس براين في حضور السفيرة الدنماركية ميريت جويل لأعباء استضافة لبنان للنازحين السوريين، وملف عودتهم.

وقال الوزير الدنماركي عقب اللقاء: “أجرينا محادثات صريحة بشأن وضع اللاجئين السوريين، وكانت فرصة لي للاشادة بضيافة لبنان للاجئين، واعتقد أن الكثيرين في العالم معجبون بقدرة لبنان على استضافة هذا العدد من اللاجئين ومعاملتهم بطريقة مقبولة، وقد كانت لنا ايضا فرصة لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية لعودة اللاجئين.”

وأكد الوزير براين أن “الحكومة الدانماركية مهتمة بشكل كبير بسلامة اللاجئين، ويجب ان نكون مدركين لسلامتهم، ويجب ان تكون هذه السلامة مؤمنة قبل اعادتهم الى سوريا، واذا كانوا يريدون العودة بأنفسهم، ان تكون عودتهم طوعية. ولكن ادرك أنه من الصعوبة للمجتمع اللبناني التعامل مع أزمة بهذه الضخامة”.

من جهته، قال الوزير الغريب: “التقينا بالوزير الدنماركي، وكان هناك اشادة بقدرة لبنان على تحمل اعباء ازمة النزوح في الفترة الماضية، وأجرينا حوارا عميقا أبدينا فيه وجهة نظرنا ورؤيتنا لكيفية معالجة ملف النزوح، حيث تبقى العودة الآمنة والكريمة هي الحل الوحيد والأمثل لنا كبلد”.

وختم الغريب كلامه مجددا تشديده على عدم ربط العودة بالحل السياسي في سوريا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام